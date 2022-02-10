Наличие огромного количества алмазов в российской Арктике – это уже свершившийся факт, заявили эксперты Кольского научного центра. В издании Oceanology они рассказали, что сумели найти неопровержимые доказательства этому.

По словам ученых, для определения наличия алмазов потребовалось изучить геодинамические эволюции региона и провести тщательный анализ собранной информации. Это позволило не только доказать наличие серьезных запасов в российской части Арктики, но еще и вычислить новые богатые месторождения в Архангельской алмазоносной провинции.

По словам ученых, в настоящий момент имеются сложности с технологиями добычи алмазов, однако работа над их усовершенствованием не прекращается. Исследователи реализуют сразу несколько проектов, которые позволят добывать полезные ископаемые даже в этом труднодоступном регионе планеты.