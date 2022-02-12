11 февраля президент США Джо Байден призвал американцев в экстренном порядке покинуть Украину. Он заявил, что эвакуировать никого не будут, поэтому спасение граждан Соединенных Штатов находится в их руках. Следом за США призвали своих соотечественников уехать с Украины и другие страны.

Так, посол Нидерландов в Киеве Йеннес де Мол заявил, что централизованной эвакуации голландцев не будет, но во Львове откроется специальный центр для экстренной помощи гражданам страны. Великобритания призвала своих граждан покинуть Украину перед «растущей угрозой» российского «вторжения».

Такие же призывы распространили Эстония и Латвия, Финляндия и Норвегия. Дипмиссии скандинавских государств объявили, что причиной является «непредсказуемая ситуация» в сфере безопасности.

К ним присоединились власти Северной Македонии, Черногории, Южной Кореи и Японии. Медлит с призывом покинуть Украину Чехия, однако ее высокопоставленные политики уже заявили, что МИД страны предпринимает меры для безопасности своих граждан.