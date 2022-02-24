ВСУ на Донбассе прячутся за спинами мирных граждан, загоняя бронетехнику в жилые кварталы, рассказал представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. Он отметил, что настоящий момент это происходит в Станице Луганской и городе Счастье.

В последнем техника устанавливается вплотную к многоквартирным домам, чтобы в случае ударов со стороны ополчения здания разрушались, а мирные жители погибали. В Станице Луганской она ставится впритык к частным домам во дворах.

Напомним, что в Минобороны России заявили, что удары наносятся исключительно по военной инфраструктуре. Мирное население не подвержено никаким рискам, так как главной задачей Москвы является обеспечение защиты людей, а также демилитаризация и денацификация Украины.