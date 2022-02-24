читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

ВСУ на Донбассе прячутся за спинами мирных граждан, загоняя бронетехнику в жилые кварталы, рассказал представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. Он отметил, что настоящий момент это происходит в Станице Луганской и городе Счастье.

В последнем техника устанавливается вплотную к многоквартирным домам, чтобы в случае ударов со стороны ополчения здания разрушались, а мирные жители погибали. В Станице Луганской она ставится впритык к частным домам во дворах.

Напомним, что в Минобороны России заявили, что удары наносятся исключительно по военной инфраструктуре. Мирное население не подвержено никаким рискам, так как главной задачей Москвы является обеспечение защиты людей, а также демилитаризация и денацификация Украины.

Вам может понравиться

На Украине рассказали, как ВСУ станет уничтожать российские “Искандеры”

После обострения ситуации на Донбассе Киев заговорил о возможной войне с Россией и задумался о противодействии ее передовым боевым системам. Так, военный эксперт Алексей Яровой заявил, что Украине под силу

Группа депутатов ВР Украины призвала Зеленского начать переговоры с Россией

Депутаты Верховной рады, возглавляемые Вадимом Новинским, обратились к президенту Украины Зеленскому и призвали его вернуться за стол переговоров с Россией. Они озвучили просьбу договориться с российским лидером Владимиром Путиным о

Политолог Марков: США выгодно признание Россией ЛНР и ДНР

Признание Россией независимости ЛНР и ДНР выгодно Соединенным Штатам, поэтому Вашингтон и не стал вводить жесткие санкционные меры, пояснил политолог Сергей Марков. В своем интервью изданию «Лента.ру» он рассказал, что
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 24 февраля – переменная облачность, до -1 °C | город Мытищи: погода, 24 февраля – пасмурно, до -1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 24 февраля – облачно с прояснениями, до -6 °C | Южно-Сахалинск: погода, 24 февраля – переменная облачность, до -8 °C | Королев: погода, 24 февраля – небольшой дождь, до 6 °C | Подольск: погода, 24 февраля – облачно с прояснениями, до -1 °C | Армавир: погода, 24 февраля – облачно с прояснениями, до 15 °C |