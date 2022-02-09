США и коллективный Запад понимают, что Украине ничего не «светит» в случае «вторжения» России. Вашингтон перебрасывает в Киев тонны оружия, но сам признает, что оно абсолютно бесполезно, так как не поможет ВСУ оказать достойное сопротивление Москве.

Авторы издания The National Interest указывают на неверную политику США в отношении Украины. Несмотря на все вышесказанное, Вашингтон продолжает толкать ее на войну, хотя знает, что Киев безнадежный аутсайдер. От него требуется честно заявить, что воевать за ВСУ американские военнослужащие не станут, поэтому в интересах Киева уже сейчас предпринимать шаги для дипломатического урегулирования конфликта.

Сейчас на границах Украины сосредоточено 130 тысяч российских военных, цитирует издание «достоверные» данные американской разведки. Кроме того, Россия превосходит Киев по количеству и качеству самолетов, танков, самоходных гаубиц и прочего вооружения. Поэтому единственным для киевского режима путем избежать сокрушительного поражения является урегулирование конфликта мирным способом.