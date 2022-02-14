Война с Украиной – не в интересах России, да и захватывать всю территорию соседней страны Москве нет никакого смысла. Ей достаточно взять под свой контроль Одессу, чтобы полностью парализовать украинскую экономику и победить в противостоянии, уверены эксперты американского издания The National Interest.

Авторы отмечают, что именно через Одессу идет почти 70-процентов торговли Украины. Ее захват позволит практически полностью изолировать Киев от мирового рынка, а также ввергнуть остальную часть страны в хаос и нестабильность.

По словам экспертов, Россия может действовать несколькими способами – высадить свой десант непосредственно на одесское побережье, либо спокойно и без усилий захватить пригороды, которые не защищаются вообще. В любом случае войскам будет достаточно некоторое время продержаться до подхода частей ВДВ, способных эффективно действовать в условиях города. Все остальное будет делом техники.

После этого Москва может даже не удерживать Одессу. Главное – подождать подхода украинских «элитных частей», которые за неимением других сценариев начнут колотить по городу и порту из гаубиц. После этого российским войскам можно спокойно возвращаться на места постоянно дислокации, так как Киев сам уничтожит экспортные терминалы и нанесет мощный удар по собственной экономике.