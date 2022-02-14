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Войска РФ находятся на местах постоянной дислокации в нескольких сотнях от границы Украины. Однако США раздули из этого целую антироссийскую истерию, так как банально боятся стремительно возросшей военной мощи Москвы, уверен немецкий журналист Томас Репер.

Он пояснил, что западная разведка постоянно манипулирует спутниковыми фото, видя на них то, что выгодно Вашингтону. Однако любой здравомыслящий человек поймет, что российские войска находятся в обычных казармах, в которых дислоцируются всегда. Поэтому ни о какой подготовке к «нападению» на Украину не может быть и речи.

Журналист напомнил о снимках, сделанных над Ельней Смоленской области, с которых и началась западная истерия. Он пояснил, что полевой лагерь войск РФ там находится в 300 километрах от украинской границы.

По словам Репера, США с 2014 года время от времени начинают истерить по поводу «вторжения» РФ и упоминают те же места расположения российских войск. И даже ту же самую численность в 100 тысяч военнослужащих.

«И ни один дурак, который верит западным СМИ, не задается вопросом: “Как так? С 2014 года войска там находятся, но при этом они только прибыли”. И так уже восемь лет подряд», – заявил журналист.

Он отметил, что США и НАТО просто понимают собственную неспособность быстро подготовиться к отражению возможных угроз и свою несостоятельность. Они скрывают за периодически повторяющимися истериками страх перед военной мощью РФ. А на Украину им по большому счету просто наплевать.

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