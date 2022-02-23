Препарат Nuvaxovid, который Германия намеревается использовать для продолжения вакцинации от коронавирусной инфекции, может привлечь внимание антипрививочников, считают журналисты британского таблоида The Guardian. Они пояснили, что для создания профилактического средства применялась совершенно другая технология.

Главным аргументом антиваксеров является использование для иммунизации препаратов на основе мРНК. Однако Nuvaxovid, разработанный специалистами компании Novavax в Соединенных Штатах, базируется на белковых субъединицах. Именно поэтому антипрививочники вполне могут включиться в процесс иммунизации населения.

Напомним, что в России для вакцинации используются препараты исключительно отечественного производства. В настоящий момент только иммунизация позволяет защититься от заражения коронавирусом либо от тяжелого течения заболевания, если вирус все же проникает в организм пациента.