Российским пенсионерам рассказали о выплате, которую они начнут получать уже с 17 февраля. Об этом стало известно PRIMPRESS.

Согласно опубликованным сведениям, документ был подписан на региональном уровне и касается он пенсионеров, которые живут в Подмосковье. Но не исключается, что в будущем аналогичные указы могут быть приняты и в других регионах.

Речь идёт об обновлении минимального размера пенсии. Так, теперь, если пенсионер не менее десяти лет жил в регионе и его возраст составляет от 65 лет, он может рассчитывать на получение пенсии в размере не менее 17 тысяч рублей. Впрочем, это не единственные условия. Также пенсионер должен не иметь работы, а по месту жительства должен быть зарегистрирован только он один.

Уточняется, что повышенная пенсия была установлена с 1 января 2022 года, таким образом, с 25 февраля россияне будут получать повышенную пенсию и доплату за январь.

Ранее мы сообщали, что пенсионерам проиндексируют выплаты с 1 марта. Однако это касается только военных пенсионеров.