Сразу два американских самолета пытались подобраться к границам самопровозглашенных ДНР и ЛНР на Донбассе, но неожиданно прервали свои миссии. Эксперты портала Avia.Pro пояснили, что воздушные машины попали на прицел неизвестных средств ПВО средней или большой дальности, а также под воздействие комплексов радиоэлектронной борьбы.

Информация, полученная от мониторингового сервиса Flightradar24, показывает, что первым к границам ДНР и ЛНР от рубежей Белоруссии отправился самолет-разведчик RC-135W. Он довольно уверенно летел к Донбассу, но внезапно изменил курс, отправившись обратно.

Следом за ним подобная ситуация произошла и с самолетом боевого управления Boeing E-8C Joint STARS, предназначенного для обнаружения целей и передачи их координат на наземные или воздушные боевые системы. Он несколько задержался у белорусской границы, после чего попытался взять курс на Донбасс, но резко передумал.

Авторы отмечают, что в распоряжении ополчения ДНР и ЛНР отсутствуют комплексы РЭБ и противовоздушной обороны большой и средней дальности. Поэтому какое именно оборудование заставило американские самолеты убраться подальше от Донбасса, пока установить не удалось.