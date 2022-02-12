В распоряжении России имеется «программа-максимум» и «программа-минимум» по «вторжению» на Украину, заявили представители американской разведки. Изучая спутниковые снимки, они придумали новые варианты «нападения» сразу с девяти и шести направлений.

Так, согласно «программе-минимум» российские войска окружат Харьков и выйдут к Днепропетровску, который сейчас называют Днепром, и Полтаве. Также три группировки пойдут «в атаку» из Донецка и Луганска. Причем одна из них займется «зачисткой» побережья Азовского моря, а другая отправится на Запорожье.

В «программе-максимум» разведчики выдали все то же самое, однако добавили еще и «наступление» на Одессу с выходом в Приднестровье. Кроме того, две группы российских военнослужащих «атакуют» соседнюю страну из Белоруссии и из Брянской области. В их задачу войдет захват Житомира и Киева.

Также разведчики США подсчитали, что количество жертв среди мирного населения по «программе-максимум» составит 50 тысяч человек.