Президент США Джо Байден заявил, что если военнослужащие РФ и Соединенных Штатов начнут друг в друга стрелять, это приведет к началу Третьей мировой войны. При этом он отметил, что войска в Польшу и Румынию уже переброшены, но отдавать приказ об участии в возможном конфликте на Украине им никто не станет.

Журналисты NBC поинтересовались, не собирается ли Байден отправить военнослужащих ВС США на Украину для эвакуации американцев, на что тот ответил отрицательно. Он лишь призвал граждан Соединенных Штатов прямо сейчас покинуть Киев и другие украинские города.

Войска в Восточной Европе Байден назвал поддержкой партнеров США по Североатлантическому альянсу. По его словам, они не будут участвовать в боевых действиях на Украине, чтобы не провоцировать Третью мировую. При этом американский лидер не упомянул, что на линии разграничения давно находятся американские солдаты, которые выступают в качестве инструкторов, хотя больше похожи на наемников.