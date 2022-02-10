читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Исследование IDS показало, что в последнем, четвертом квартале прошлого года, поставки компьютеров и ноутбуков в РФ увеличились до 1,9 миллионов единиц. Это на 10,7 процента больше, чем за тот же период 2020 года.

Причиной роста эксперты назвали снижение спроса на ПК начального и среднего уровней в США, которые хлынули на российский рынок.

Лидерство среди производителей компьютеров и ноутбуков захватила компания Lenovo. Ее доля от всех проданных за последний квартал 2021 года ПК составила 18,5 процента.

В пятерку наиболее популярных в России производителей персональных компьютеров также вошли Acer с долей в 16,8%, ASUS (15,6%), HP (14,8%), и Dell (6,0%).

В пятерке производителей ноутбуков представлены те же компании, только несколько в другом порядке. Так, второе и третье места занимают ASUS и Acer, а вместо Dell рейтинг замыкает Apple.

Вам может понравиться

Басурин: ВСУ перемещают танки к линии разграничения, в ДНР едут добровольцы с Украины

Сразу на нескольких направлениях на Донбассе замечено перемещение украинской боевой техники, в число которой входят и танки. Такое экстренное заявление сделал официальный представитель НМ ДНР Эдуард Басурин. Он пояснил, что

The New York Times: Украина жалеет о потерянном 30 лет назад ядерном арсенале

После развала СССР Украина получила в свое распоряжение 5000 ядерных ракет большой дальности, каждая из которых могла нести до 10 боеголовок. При этом каждый из зарядов был гораздо мощнее, чем

CNN: В Москве волнуются из-за дороговизны “вторжения на Украину”

Телеканал CNN со ссылкой на источники, получающими информацию от американской разведки, заявил, что далеко не все официальные лица РФ поддерживают идею «вторжения» на Украину. Некоторые считают, что для России эта
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 10 февраля – облачно с прояснениями, до 1 °C | город Мытищи: погода, 10 февраля – небольшой снег, до -0 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 10 февраля – облачно с прояснениями, до -6 °C | Южно-Сахалинск: погода, 10 февраля – переменная облачность, до -6 °C | Королев: погода, 10 февраля – пасмурно, до 0 °C | Подольск: погода, 10 февраля – небольшой снег, до -0 °C | Армавир: погода, 10 февраля – переменная облачность, до 4 °C |