Исследование IDS показало, что в последнем, четвертом квартале прошлого года, поставки компьютеров и ноутбуков в РФ увеличились до 1,9 миллионов единиц. Это на 10,7 процента больше, чем за тот же период 2020 года.

Причиной роста эксперты назвали снижение спроса на ПК начального и среднего уровней в США, которые хлынули на российский рынок.

Лидерство среди производителей компьютеров и ноутбуков захватила компания Lenovo. Ее доля от всех проданных за последний квартал 2021 года ПК составила 18,5 процента.

В пятерку наиболее популярных в России производителей персональных компьютеров также вошли Acer с долей в 16,8%, ASUS (15,6%), HP (14,8%), и Dell (6,0%).

В пятерке производителей ноутбуков представлены те же компании, только несколько в другом порядке. Так, второе и третье места занимают ASUS и Acer, а вместо Dell рейтинг замыкает Apple.