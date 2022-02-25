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В восточной части Средиземного моря появилась большая эскадра российских кораблей, пишет французское издание Naval News. Отмечается, что суда идут вплотную друг к другу и скорее всего реализуют план по внешней защите операций флота РФ.

Авторы публикации отмечают, что на спутниковых фотографиях удалось насчитать 16 кораблей, которые находятся в одном квадрате. Необычный боевой порядок используется для того, чтобы не дать войти в Черное море натовскому флоту.

Вполне вероятно также, что корабли намереваются войти в черноморскую акваторию и присоединиться к спецоперации на Украине. Несмотря на то, что Киев обращался к Анкаре с просьбой закрыть проливы для судов РФ, Турция вряд ли пойдет на такой шаг. Тем более, что у России все равно останется право провести корабли на свои военно-морские базы.

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