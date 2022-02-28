Рынок в городе Ухань стал источником коронавируса в 2019 году. Такую гипотезу подтвердили новые исследования учёных, о которых сообщает журнал Nature. Между тем носителем вируса, который перекинулся на человека, изначально могла быть не летучая мышь, а другое животное: енотовидная собака.

Исследователи изучили множество генетических образцов, которые были собраны на рынке в провинции Хуанань. Кроме этого, специалисты внимательно изучили истории болезни людей, которые заразились коронавирусом в начале самой первой волны: в декабре 2019 года и в январе 2020-го. В итоге цепочку заражений удалось проследить до массового рынка, который расположен в Ухане.

Между тем по новым данным гипотеза о том, что изначальными носителями вируса были летучие мыши, может быть подвергнута сомнению. Некоторые учёные указывают, что вирус мог перекинуться на людей от енотовидных собак. Этих животных в Китае используют и в пищу и для получения меха – теоретически эти относительно небольшие зверьки могут быть носителями коронавируса, который им не причиняет вреда, но для человека оказался опасным.

Как пишет Nature, пока доклады исследователей существуют в виде препринтов. Сейчас данные будут перепроверяться другими учёными.