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Темпы изменений климата существенно ускорились в последние годы. Сейчас они побили рекорд, установленный 24 тысячи лет назад, то есть, во время последнего ледникового периода, пишет издание Nature.

Авторы публикации ссылаются на исследования ученых Аризонского университета, которые реконструировали климатические изменения в разные временные периоды. В результате получилось, что нынешние проблемы с климатом являются наиболее серьезными из всех, с которым человечеству приходилось сталкиваться ранее.

По словам ученых, деятельность людей привела к тому, что глобальное потепление длится уже 10 тысяч лет. Причем наиболее стремительные темпы оно набрало в последние 15 столетий. Если скорость изменений будет повышаться или оставаться на текущем уровне, то природа может и не справиться с адаптацией к новым условиям.

В качестве основных причин климатических изменений ученые назвали все те же парниковые газы, концентрация которых в воздухе постоянно растет, а также отступление ледников.

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