Венгерский премьер Петер Сийярто ранее заявил, что на территории страны уже есть натовские войска и это венгерские Вооруженные силы. Никаких дополнительных подразделений НАТО, по его словам, Будапешту не нужно. Однако США по своему обыкновению проигнорировали это заявление.

В Североатлантическом альянсе уже заявили, что несмотря на отказ Будапешта, дополнительные силы будут переброшены в Венгрию. Также НАТО собирается разместить войска в Словакии, Болгарии и Румынии.

Действующие венгерские власти известны своей пророссийской позицией, поэтому переброска войск НАТО на территорию страны вполне может стать для нее серьезной проблемой. Она окажется в весьма противоречивой ситуации, выход из которой найти не так просто.

Североатлантический альянс же в очередной раз доказывает, что руководство осуществляется в США, а мнение стран НАТО не имеют для Вашингтона и Брюсселя никакого значения.