Миссия Североатлантического альянса по патрулированию воздушного пространства Литвы, Латвии и Эстонии расширена за счет самолетов США и Дании, сообщает издание Aviation News.

Авторы пояснили, что решение отправить дополнительные истребители F-15 и F-16 было принято из-за очередных «тревожных сообщений» по «украинскому вопросу».

Истребители F-15 ВВС США присоединяться к бельгийским истребителям, которые базируются в Эмари. Датские F-16 усилят польские эскадрильи, действующие в Шяуляе.

Авторы напомнили, что миссия по патрулированию воздушного пространства прибалтийских государств действует с 2004 года. Для нее привлекаются разные страны Североатлантического альянса на принципах ротации.