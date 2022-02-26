НАТО впервые в своей истории принял решение развернуть Силы быстрого реагирования (NRF) и возглавляемую Францией Объединенную оперативную группу высокой готовности на восточном фланге Альянса.

NRF включает в себя около 40 тысяч военнослужащих, однако генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Силы быстрого реагирования развертываются лишь частично. При этом он не стал отвечать на вопрос о месте размещения нескольких тысяч бойцов и огромного количества боевой техники.

По словам генсека, ядро NRF составят американские военнослужащие. Кроме того, в операции будут принимать участие Франция и Германия. В составе группы высокой готовности планируется задействовать еще и испанских, португальских и польских военных, которые уже готовы к отправке на восточный фланг НАТО.

«Россия разрушила мир на европейском континенте. То, о чем мы предупреждали в течение нескольких месяцев, случилось, несмотря на все наши усилия по поиску дипломатического решения. Москва несет исключительную ответственность за преднамеренное, хладнокровное и давно запланированное вторжение», – заявил генсек, забыв о том, что именно Запад в последние годы постоянно подталкивал Киев к провокациям против РФ.

Также ранее Столтенберг заявил, что НАТО продолжит поставлять оружие на Украину.