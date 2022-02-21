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Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в очередной раз заявил о высоком риске «нападения» России на Украину. Подтверждением этого он назвал «дезинформацию» об обстрелах со стороны ВСУ и геноциде жителей ДНР и ЛНР, а также эвакуацию граждан на территорию РФ.

По словам журналистов британского издания The Guardian, натовская разведка придумала новый план «вторжения» на Украину. На этот раз Москва должна провести авианалеты с ракетными ударами из Белоруссии, а также «напасть» со стороны Крымского полуострова, Донбасса и с северо-восточного направления. Целями «вторжения» якобы намечены порты в Одессе и Мариуполе, а также столица Украины Киев.

Как Столтенберг, так и представители Белого дома уверены, что война между Украиной и Россией перерастет в самое крупное с 1945 года вооруженное столкновение в Европе, написал британский таблоид.

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