По мере того, как взаимные недоверие и страх, отравляющие сегодня отношения России с Западом, ведут к катастрофе, следует вспомнить историю и задуматься о более критичной оценке реалий. Об этом пишет в The National Interest Джордж Биб – вице-президент и директор по исследованиям аналитического центра CNI, бывший глава отдела анализа России в ЦРУ. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

«В связи с заявлением президента Джо Байдена в пятницу о своей «уверенности» в том, что президент России Владимир Путин принял решение начать войну против Украины и атаковать Киев вспоминается тревожный момент, с которым лично мне недавно пришлось столкнуться при участии в ток-шоу на российском национальном телевидении. Меня как бывшего специалиста ЦРУ по России попросили оценить сообщения, распространяемые Соединенными Штатами и другими государствами-членами НАТО о ситуации вокруг Украины», – отмечает Биб.

По его словам, он подтвердил: правительство США действительно считает, что «Россия готовится к вторжению в Украину». Тем не менее, российские участники ток-шоу – одни из самых информированных экспертов по внешней политике своей страны – открыто насмехались над этим, считая, что если Вашингтон и Лондон на самом деле «искренне верят собственной пропаганде», то настоящая проблема именно в этом.

С другой стороны, пишет Биб, «На Западе сама мысль о том, что российские эксперты могут искренне сомневаться в том, что их правительство готовится инициировать нападение на Украину, также вызывает насмешки. Разве не очевидно, что Москва концентрирует силы у границ Украины, проводит зловещие военные учения в Белоруссии и на Черном море и открыто угрожает «военно-техническими» шагами в случае отказа НАТО от требований отойти от границ России? Подобно тому, как российские эксперты обвиняют Запад в «кампании пропаганды», Запад считает утверждения о том, что Россия не намерена вторгаться в Украину, не более чем кремлевской дезинформацией».

Тревожность такой ситуации, по мнению Биба, состоит в том, что «Как Россия, так и Запад считают почти невозможным разобраться во взглядах друг друга на Украину и более широкую архитектуру европейской безопасности. Они не просто не согласны с тем, что должно быть. Они не согласны даже с тем, как выглядит текущая реальность».

Американский эксперт отмечает: «Среди россиян предположение о том, что Москва хочет напасть или завоевать Украину, нацию, к которой они относятся по-братски, хотя и снисходительно, само по себе надумано. Заявления Запада о том, что Россия хочет искоренить демократию в Украине, вызывают откровенный смех. Русские не считают Украину демократией или близкой к тому, чтобы стать ею. Они считают, что ее правительство погрязло в коррумпированной и неэффективной политике, мало заботясь о правах русскоязычных. И при этом они скептически относятся к мысли восстановить СССР, осознавая, насколько это было бы обременительно и контрпродуктивно. Там, где американцы видят, что российские войска «готовы к вторжению в Украину», Москва рассматривает их как часть более широких оборонительных усилий, направленных на то, чтобы не дать самому мощному в мире военному альянсу обосноваться у порога России».

По мнению Биба, ситуация подобна той, что сложилась между имперскими Германией и Британией в канун Первой мировой войны: каждая сторона считала, что противник вынашивает враждебные намерения, а свои собственные действия называла оборонительными. Точно так же сегодня недоверие и страх, отравляющие отношения России с Западом, ведут к новой катастрофе современности.

Кремль убежден, что Соединенные Штаты уже давно держат Россию под прицелом, перемещая вооруженные силы и инфраструктуру все ближе к российской территории, вооружая и усиливая антироссийские группировки в соседних государствах и активно поддерживая подрывные элементы внутри самой России. Запад, в свою очередь, считает Путина заклятым врагом демократии и свободы как в Европе, так и внутри самих США. В результате обе стороны считают, что они должны «противостоять» агрессии, создавая цикл действия и реакции, который ведет к конфликту.

При этом другая важная реальность заключается в том, что ни Россия, ни Запад не могут победить друг друга – ни на поле боя, ни за столом переговоров. «С первых лет ядерной эры обе стороны являются фактически заложниками друг у друга, при этом безопасность одной стороны зависела от обеспечения надлежащей безопасности другой. Взаимная уязвимость только возросла с развитием кибертехнологий», – подчеркивает Биб.

Он напомнил слова Джона Кеннеди – о том, что главный урок кубинского ракетного кризиса заключается в том, что лидеры ядерных сверхдержав должны разряжать кризисы, помогая друг другу находить взаимные, спасающие лицо компромиссы. «Это справедливо и сегодня, как и в 1962 году. Окно возможностей для предотвращения катастрофы быстро закрывается», – заключает Биб.