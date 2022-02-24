Наталья Поклонская, сейчас занимающая пост заместителя главы Россотрудничества обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Она написала в своем телеграм-канале, что украинский лидер сейчас толкает страну в пучину кровопролития.

Поклонская напомнила, что украинцы и россияне – это один народ. И тот факт, что люди живут в разных государствах, делает их лишь привлекательнее друг для друга.

Лучшим, что сейчас может сделать Зеленский – это прекратить сопротивление, а также привлечь к ответственности военных преступников, обстреливавших Донбасс и сбрасывавших на регион бомбы, а также сжигавших людей в Одессе заживо. Но он не в состоянии пойти на такой шаг, так как, по словам Поклонской, является заложником этих самых преступников.

Замглавы Россотрудничества заявила, что в отличие от Зеленского люди могут остановиться, сдать оружие и лишить киевский режим возможности прятаться за спинами простых граждан от неминуемой расплаты.