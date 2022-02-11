Киев попытался атаковать позиции самопровозглашенной ДНР с использованием беспилотного аппарата, что строго запрещено Минскими соглашениями, рассказали в Народной милиции республики.

Ведомство сообщило, что беспилотник Evo II прилетел с позиций 56 ОМПБр, которая базируется неподалеку от населенного пункта Веселое. Дрон оснастили специальным механизмом для сброса прикрепленного к нему самодельного взрывного устройства. ВСУ намеревались устроить таким образом теракт против мирного населения Донбасса.

Ополчению Народной милиции удалось предотвратить атаку. С помощью средств ПВО и радиоэлектронной борьбы беспилотник был сперва обнаружен, а затем принудительно посажен, после чего специалисты демонтировали взрывное устройство. Пострадавших в результате атаки нет. Сейчас эксперты изучают данные, которые собирал дрон во время полета.