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На украинских командно-штабных учениях «Метель-2022» произошло своеобразное «дорожно-транспортное происшествие». Оператор боевой машины пехоты БМП-1 «не заметил» танк Т-64, быстро передвигающийся с развернутым вправо стволом оружия, и мощно его протаранил.

Известно, что танк по легенде выступал на стороне Украины и в колонне других таких же машин отрабатывал наступление на условного противника. БМП врезалась ему прямо в левый борт, но пока не понятно, было ли столкновение умышленным или случайным.

На танк авария практически никак не повлияла, он спокойно отправился дальше и легко преодолел препятствие в виде глубокой ямы. Боевая машина после удара чуть не «кувыркнулась» вперед, однако удержалась и остановилась, оставшись после столкновения на месте.

Не исключено, что причиной аварии стало неудовлетворительное состояние БМП-1, которые Киев получил в наследство от Советского Союза и ни разу с тех пор не модернизировал.

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