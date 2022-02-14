Американский беспилотник RQ-4 Global Hawk уже более 24 часов летает в воздушном пространстве Украины. Данные о его перемещениях получены экспертами на мониторинговом сервисе Flightradar24. БПЛА курсирует туда и обратно от Харькова до Крыма, обращая пристальное внимание на российскую границу.

Военный эксперт Александр Ермаков рассказал, что скорее всего главной целью беспилотного аппарата американских ВВС являются учения в Белоруссии. Он постоянно ведет наблюдения за ходом маневров, отслеживает перемещения войск. Также дрон регулярно появляется у линии разграничения в Донбассе, собирая данные о позициях ополчения.

Американский беспилотник оснащен системой разведки и наблюдения HISAR, которая собирает цифровые данные и отправляет их в центр управления полетом. Радар SAR/MTI, который входит в состав комплекса, имеет возможность отслеживать перемещение движущихся объектов и в текстовом виде сохранять сведения об их скорости и координатах.