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После обострения ситуации на Донбассе Киев заговорил о возможной войне с Россией и задумался о противодействии ее передовым боевым системам. Так, военный эксперт Алексей Яровой заявил, что Украине под силу справиться с российскими ОТРК «Искандер».

Он отметил, что в настоящий момент Киев не в состоянии сбивать баллистические ракеты 9М723, используемые оперативно-тактическим ракетным комплексом, но зато вполне может маскировать стратегические объекты, являющиеся целью для них, и вводить Москву в заблуждение дезинформацией о местоположении этих самых мишеней.

Кроме того, ВСУ обладают возможностями для уничтожения ракет 9М729 и 9М728. Кроме того, они могут уничтожать сами ОТРК, получая информацию об их расположении от разведки и добровольных агентов, а также с беспилотных аппаратов и спутников «Сич-2».

По словам Ярового, «Искандеры», как и любое другое оружие, не обходится без уязвимостей, поэтому Силы специальных операций, «Байрактары» и украинские ОТРК «Гром-2» вполне могут успешно с ними бороться.

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  • Анна
  • 22.02.2022
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