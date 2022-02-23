После обострения ситуации на Донбассе Киев заговорил о возможной войне с Россией и задумался о противодействии ее передовым боевым системам. Так, военный эксперт Алексей Яровой заявил, что Украине под силу справиться с российскими ОТРК «Искандер».

Он отметил, что в настоящий момент Киев не в состоянии сбивать баллистические ракеты 9М723, используемые оперативно-тактическим ракетным комплексом, но зато вполне может маскировать стратегические объекты, являющиеся целью для них, и вводить Москву в заблуждение дезинформацией о местоположении этих самых мишеней.

Кроме того, ВСУ обладают возможностями для уничтожения ракет 9М729 и 9М728. Кроме того, они могут уничтожать сами ОТРК, получая информацию об их расположении от разведки и добровольных агентов, а также с беспилотных аппаратов и спутников «Сич-2».

По словам Ярового, «Искандеры», как и любое другое оружие, не обходится без уязвимостей, поэтому Силы специальных операций, «Байрактары» и украинские ОТРК «Гром-2» вполне могут успешно с ними бороться.