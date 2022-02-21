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Киев продолжает делать провокационные заявления в традиционном стиле «Россия сама себя обстреляла». На этот раз «жертвой» артиллерии РФ якобы стал Луганск, который в воскресенье вечером интенсивно обстреливали ВСУ.

Командование украинской армии уже успело заявить, что она здесь совершенно ни при чем. Никаких операций в Луганске и в его окрестностях она не проводила и не планировала. Обстреляли же столицу самопровозглашенной ЛНР загадочные «российско-оккупационные подразделения».

Пресс-служба ООС заявила, что огонь велся с позиций, расположенных неподалеку от населенного пункта Лобачево на неподконтрольной Киеву территории. Обвинения в сторону Украины ведомство отрицает, заявляя, что не имеет к обстрелу никакого отношения.

Напомним, что Киев непрерывно стреляет по Донбассу из гранатометов, минометов и тяжелого артиллерийского вооружения уже несколько дней. При этом он заявляет, что стремится к дипломатическому урегулированию конфликта, но вынужден открывать «ответный огонь».

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