Официальные лица в Киеве, несмотря на нагнетания ситуации со стороны США и НАТО, оценивают вероятность военного конфликта с Россией, как низкую. Об этом заявил министр обороны страны Алексей Резников.

По словам Резникова, на Украине внимательно следят за проходящими в эти дни совместными учениями российских и белорусских войск. Кроме этого, Киев принимает все возможные меры для снижения вероятности провокаций, которые могли бы стать поводом для военного конфликта.

Между тем глава Минобороны Украины подчеркнул, что ВСУ проводят свои учения. На них в том числе отрабатываются приёмы обращения с оружием, присланное странами НАТО и США.

Между тем в Соединённых Штатах с оценками Минобороны Украины не согласны. В частности, в Белом доме указывают, что эскалация конфликта на российско-украинской границе может начаться в любой день.