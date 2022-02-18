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В непосредственной близости от линии разграничения в Донбассе замечены так называемые «нацбаты Авакова». Это подразделения радикальных украинских националистов, которые в случае полномасштабного наступления скорее всего будут заниматься самой грязной работой, считают эксперты.

Нацбаты могут заниматься усмирением мирного населения Донбасса, которое не рискнут взять на себя кадровые военные. С сопротивлением ополчения вполне могут справиться и подразделения ВСУ. В настоящий момент на линии соприкосновения сконцентрировано 150 тысяч военнослужащих, которые способны в течение суток взять штурмом Донецк и Луганск, после чего выйти к границам России.

Напомним, что в настоящий момент на Донбассе начинается массовая эвакуация мирного населения в Россию. В первых автобусах планируется вывезти женщин, пожилых людей и детей.

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