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Украина начала командно-штабные учения «Метель-2022», которые должны стать ответом на совместные российско-белорусские маневры «Союзная решимость». Они рассчитаны до конца февраля и предполагают отработку мероприятий по защите ключевых стратегических объектов.

Согласно легенде учений, противник «вторгся» на Украину и направил свои силы и средства на уничтожение этих самых объектов на территории Харьковской области. Для их обороны Киев задействовал танки Т-64БМ2 «Булат», а также САУ 2С1 «Гвоздика», бронетранспортеры и иные виды вооружений.

Учения пройдут на разных полигонах страны, для каждого из которых разработана собственная легенда. В ходе маневров планируется применять не только имеющееся на вооружении ВСУ оружие, но и новые боевые системы, полученные в качестве военной помощи от США и других стран.

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