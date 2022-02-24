Эффективность бустерных вакцин напрямую зависит от генетики конкретного человека, уверены ученые американского Мичиганского университета, которые провели соответствующее исследование.

Исследователям удалось выявить особый ген, который имеет связь с антителами. Он дает возможность заранее предсказать, обеспечит ли бустерная вакцинация требуемую эффективность.

Сама эта процедура проводится для повышения концентрации антител в организме и повышения эффективности защиты от коронавируса. Однако происходит это не у всех пациентов. У некоторых гены кодируют иммунные рецепторы, из-за чего концентрация антител повышается незначительно.

Для проведения эксперимента ученые использовали плазму крови, которая хранилась в Мельбурнском университете. Ее получили в ходе испытаний вакцины против ВИЧ, которые проводились всего один раз.