На линию разграничения в Донбассе прибывают боевики из Ливии и Сирии, которых вербует Турция. Портал Avia.Pro сообщает, что сразу несколько турецких самолетов привезли террористов в Киев, откуда они будут направлены в восточные регионы страны.

Количество наемников не сообщается, однако известно, что в их числе есть и протурецкие джихадисты, имеющие опыт вооруженных столкновений на территории Сирии и Ливии. Они вполне могут быть задействованы для захвата городов и других населенных пунктов в самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Турция практикует переброску наемников с Ближнего Востока уже не в первый раз. В ходе 44-дневной войны между Азербайджаном и Арменией в 2020 году Ереван и Москва неоднократно заявляли о наличии на фронте протурецких джихадистов. Об этих боевиках на Донбассе ранее упоминал и глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.