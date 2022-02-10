На самой крупной в мире термоядерной установке Jet, которая располагается в Великобритании, ученым удалось получить плазму с энергией в 59 мегаджоулей. Это значимое достижение, которое дало возможность сделать еще один шаг к производству энергии с применением термоядерной плазмы. Предыдущий рекорд был установлен еще в 1997 году. Тогда токамак JET произвел 22 мегаджоуля безубыточной энергии.

Исследователи рассказывают, что хотя установка и является самой большой в мире, она не позволяет получать чистую энергию. Для этой цели ее размеры должны быть еще увеличены.

Чтобы высвободить больше энергии, чем позволяет оборудование для обогрева, ученые планируют запустить проект ИТЭР. Он будет проведен в южной части Франции и тогда планируется получить чистую энергию термоядерного синтеза.