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Президент Украины Владимир Зеленский оказался в цугцванге, который на шахматном языке означает отсутствие ходов, способных улучшить сложившуюся на доске ситуацию.

Польский эксперт Станислав Левицкий пояснил, что какой бы ход сейчас не сделал Зеленский, он все равно окажется в проигрыше. Попытка атаковать Донбасс приведет к вмешательству России, которая уже заявила, что не собирается оставлять своих соотечественников на растерзание.

Если Зеленский вернется к четкому выполнению Минских соглашений, его «съедят» радикальные силы, а также бывший президент Петр Порошенко, который является одним из авторов и подписантом этого документа.

К однозначному поражению приведет и попытка давить на Россию, которая гораздо сильнее, пишет автор. Поэтому украинскому президенту нужно очень хорошо подумать, чтобы выбраться из образовавшегося тупика.

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