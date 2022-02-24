Советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил о ракетных ударах по объектам военного предназначения. Он заявил, что обстрелу подвергнуты Харьков, Киев и Днепр. В основном атаки проводятся на аэродромы, склады с вооружением и боеприпасами, центрам управления ВСУ.

Также Геращенко заявил, что границы Украины обстреливаются с применением тяжелого артиллерийского вооружения.

«С сегодняшнего дня в мире новая геополитическая реальность», – уверен Геращенко.

Минобороны России подтвердило нанесение ракетных ударов по военной инфраструктуре, авиации, аэродромам и объектам ПВО на Украине. Ведомство заявило, что гражданам страны ничего не угрожает.

Киев сразу же после первых сообщений об обстрелах объявил о введении военного положения по всей территории страны.