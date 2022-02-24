Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил о ракетных ударах по объектам военного предназначения. Он заявил, что обстрелу подвергнуты Харьков, Киев и Днепр. В основном атаки проводятся на аэродромы, склады с вооружением и боеприпасами, центрам управления ВСУ.

Также Геращенко заявил, что границы Украины обстреливаются с применением тяжелого артиллерийского вооружения.

«С сегодняшнего дня в мире новая геополитическая реальность», – уверен Геращенко.

Минобороны России подтвердило нанесение ракетных ударов по военной инфраструктуре, авиации, аэродромам и объектам ПВО на Украине. Ведомство заявило, что гражданам страны ничего не угрожает.

Киев сразу же после первых сообщений об обстрелах объявил о введении военного положения по всей территории страны.

Вам может понравиться

Полковник Коротченко о ВСУ: Не захотят сдаваться – будут уничтожены

Появление на территориях ДНР и ЛНР российских войск вынудит Украину быстро сложить оружие и прекратить боевые действия против республик, уверен военный эксперт Игорь Коротченко. По его словам, если Киев не

Пушилин сделал экстренное заявление для жителей Донбасса из-за боя у границы

Глава самопровозглашенной ДНР обратился к жителям республики и призвал их откликнуться на мобилизационные мероприятия, чтобы встать на защиту своей земли. Его обращение появилось на портале «Народные новости»: «Уважаемые жители Донецкой

Baijiahao: Россия может расправиться с НАТО и США даже без использования ядерного оружия

России не придется использовать ядерное оружие, чтобы одолеть НАТО. У нее и без этого имеется много хороших ракет, которых опасается Североатлантический альянс, сообщили эксперты китайского издания Baijiahao. Они привели в
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 24 февраля – переменная облачность, до -1 °C | город Мытищи: погода, 24 февраля – пасмурно, до -1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 24 февраля – облачно с прояснениями, до -6 °C | Южно-Сахалинск: погода, 24 февраля – переменная облачность, до -8 °C | Королев: погода, 24 февраля – небольшой дождь, до 6 °C | Подольск: погода, 24 февраля – облачно с прояснениями, до -1 °C | Армавир: погода, 24 февраля – облачно с прояснениями, до 15 °C |