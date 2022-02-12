читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В поселке городского типа Каланчак, что неподалеку от границы с Крымом, украинское МВД проводит учения, направленные на отработку подавления массовых беспорядков в стране. Пресс-служба президента Владимира Зеленского рассказала о легенде этих маневров.

Согласно ей, на Украине готовятся массовые беспорядки, связанные с внутренними проблемами. В социальных сетях и мессенджерах якобы распространяются «лживые» сообщения о возможных веерных отключениях электрической энергии, о проблемах, которые совсем скоро возникнут с водоснабжением и отоплением.

Появление этих сообщений, по легенде, провоцирует бунты в разных городах Украины, которые перерастают в массовые беспорядки и протесты. В задачу МВД входит подавить эти акции и не допустить дестабилизации в стране.

Пресс-служба Зеленского рассказала, что в учениях приняло 1300 полицейских. Легенда учений якобы разработана на случай «нападения» России, так как «вторжение» может начаться с мер по дестабилизации ситуации внутри Украины, чтобы деморализовать народ.

Вам может понравиться

Политолог Михеев рассказал, как Запад “подыгрывает китайцам” в ситуации с “Северным потоком-2”

Нападки Соединенных Штатов на «Северный поток-2» помогают Китаю, а также ускоряют его сближение с Россией, уверен политолог Сергей Михеев. Он пояснил, что Пекин достаточно активно использует сложившуюся с газопроводом ситуацию

Политолог Дудчак: Украина может подставить гражданское судно под российские ракеты

Киев может использовать российские учения в Черном и Азовском морях, чтобы устроить провокацию против РФ, считает политолог Александр Дудчак. Он пояснил, что украинские ВМС проигнорируют закрытие Москвой нескольких зон для

В Генконсульстве России в США осталось рекордно низкое число сотрудников

Всего 5 человек осталось в Генеральном консульстве России в Нью-Йорке. Такого в истории дипломатических отношений ещё не было. Большинству дипломатов было предписано покинуть Соединённые Штаты.  Сейчас в штате ведомства находится
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 12 февраля – переменная облачность, до -3 °C | город Мытищи: погода, 12 февраля – небольшой снег, до -1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 12 февраля – небольшая облачность, до -11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 12 февраля – небольшой снег, до -4 °C | Королев: погода, 12 февраля – небольшой дождь, до 3 °C | Подольск: погода, 12 февраля – облачно с прояснениями, до -1 °C | Армавир: погода, 12 февраля – переменная облачность, до 6 °C |