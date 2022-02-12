В поселке городского типа Каланчак, что неподалеку от границы с Крымом, украинское МВД проводит учения, направленные на отработку подавления массовых беспорядков в стране. Пресс-служба президента Владимира Зеленского рассказала о легенде этих маневров.

Согласно ей, на Украине готовятся массовые беспорядки, связанные с внутренними проблемами. В социальных сетях и мессенджерах якобы распространяются «лживые» сообщения о возможных веерных отключениях электрической энергии, о проблемах, которые совсем скоро возникнут с водоснабжением и отоплением.

Появление этих сообщений, по легенде, провоцирует бунты в разных городах Украины, которые перерастают в массовые беспорядки и протесты. В задачу МВД входит подавить эти акции и не допустить дестабилизации в стране.

Пресс-служба Зеленского рассказала, что в учениях приняло 1300 полицейских. Легенда учений якобы разработана на случай «нападения» России, так как «вторжение» может начаться с мер по дестабилизации ситуации внутри Украины, чтобы деморализовать народ.