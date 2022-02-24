Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Украинские СМИ сообщили о целой серии взрывов, прозвучавших сразу после обращения президента РФ к россиянам и объявления о начале спецоперации на Донбассе, пишет портал Ura.Ru.

Издания в основном ориентировались на пользователей соцсетей, которые начали писать о взрывах в Киеве и Одессе, Харькове и Днепре, в Запорожье и других крупных городах. Даже в Миргороде местные жители расслышали ракетные удары.

Харьковчане опубликовали видеозаписи ночного города, на которых действительно видны вспышки и слышен отдаленных грохот.

Минобороны РФ уже подтвердило, что удары действительно наносились по объектам военной инфраструктуры Украины. По сообщениям ведомства, гражданскому населению страны ничего не угрожает.

Вам может понравиться

TG-канал «Джокер ДНР» опубликовал видео с украинским БТР, пытавшемся прорваться сквозь границу России

Телеграм-канал «Джокер ДНР» выложил видеозапись с уничтоженным бронетранспортером ВСУ. Именно эта боевая машина 21 февраля пыталась прорваться на территорию Ростовской области. Напомним, что тогда российскую границу пересекли 5 диверсантов украинской

Басурин: В районе границы с Россией продолжается операция по зачистке диверсионных групп ВСУ

МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики совместно с Министерством государственной безопасности продолжают операцию по зачистке украинских диверсионных групп у российских границ. Официальный представитель НМ ДНР Эдуард Басурин рассказал, что эти подразделения

Путин: в России продолжат развивать “оружие будущего”

Чтобы отвечать на современные вызовы, Россия продолжит совершенствовать систему вооружения и поддерживать высокую боеготовность армии. Об этом президент России Владимир Путин заявил в поздравлении с Днём защитника Отечества, который отмечается
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 24 февраля – переменная облачность, до -1 °C | город Мытищи: погода, 24 февраля – пасмурно, до -1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 24 февраля – облачно с прояснениями, до -6 °C | Южно-Сахалинск: погода, 24 февраля – переменная облачность, до -8 °C | Королев: погода, 24 февраля – небольшой дождь, до 6 °C | Подольск: погода, 24 февраля – облачно с прояснениями, до -1 °C | Армавир: погода, 24 февраля – облачно с прояснениями, до 15 °C |