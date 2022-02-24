Украинские СМИ сообщили о целой серии взрывов, прозвучавших сразу после обращения президента РФ к россиянам и объявления о начале спецоперации на Донбассе, пишет портал Ura.Ru.

Издания в основном ориентировались на пользователей соцсетей, которые начали писать о взрывах в Киеве и Одессе, Харькове и Днепре, в Запорожье и других крупных городах. Даже в Миргороде местные жители расслышали ракетные удары.

Харьковчане опубликовали видеозаписи ночного города, на которых действительно видны вспышки и слышен отдаленных грохот.

Минобороны РФ уже подтвердило, что удары действительно наносились по объектам военной инфраструктуры Украины. По сообщениям ведомства, гражданскому населению страны ничего не угрожает.