Американские войска, отправившиеся в Польшу и Румынию, вооружились непроверенным оружием, возможности которого известны только по испытаниям, рассказал военный аналитик Кайл Мизоками.

Он напомнил, что военнослужащие взяли с собой ПТРК Javelin, которые до этого активно поставляли на Украину. Комплексы создавались для уничтожения сперва советских, а затем и российских танков, однако в реальном бою их удалось использовать только против бункеров и укреплений в Ираке. Смогут ли «Джавелины» поражать современные танки ВС РФ, никто не знает.

В своей публикации в издании Popular Mechanics, перевод которой представил портал «ПолитРоссия», Мизоками также назвал еще два вида «непроверенных вооружений». Это внедорожники ISV, которые США активно рекламирует, даже не представляя реальных возможностей, и БТР Stryker ICV Dragoon