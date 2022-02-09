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Американские войска, отправившиеся в Польшу и Румынию, вооружились непроверенным оружием, возможности которого известны только по испытаниям, рассказал военный аналитик Кайл Мизоками.

Он напомнил, что военнослужащие взяли с собой ПТРК Javelin, которые до этого активно поставляли на Украину. Комплексы создавались для уничтожения сперва советских, а затем и российских танков, однако в реальном бою их удалось использовать только против бункеров и укреплений в Ираке. Смогут ли «Джавелины» поражать современные танки ВС РФ, никто не знает.

В своей публикации в издании Popular Mechanics, перевод которой представил портал «ПолитРоссия», Мизоками также назвал еще два вида «непроверенных вооружений». Это внедорожники ISV, которые США активно рекламирует, даже не представляя реальных возможностей, и БТР Stryker ICV Dragoon

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