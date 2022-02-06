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Лейбористская партия Великобритании, которая находится в оппозиции к действующей власти, подсчитала, что на протяжении последних 10 лет консерваторы получили пожертвования в размере около 5 миллионов фунтов от доноров, связанных с РФ. Ее представители требуют вернуть эти деньги.

По словам теневого главы МИД Дэвида Лэмми, получение пожертвований от связанных с Москвой спонсоров негативно влияет на национальную безопасность Великобритании. Поэтому средства должны быть возвращены донорам.

Кроме того, лейбористы требуют изменить правила привлечения пожертвований британскими политиками. Также, по их мнению, Британия должна прекратить раздавать «золотые визы», которые пользуются популярностью у зажиточных представителей других государств. Среди них оппозиционеры назвали и российских олигархов.

Напомним, что тема получения крупных пожертвований от связанных с Россией спонсоров, была поднята еще в 2020 году. Тогда многие СМИ обвинили в этом 14 британских политиков.

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