В районе населенного пункта Николаевск 11 военнослужащих украинской армии сложили оружие и сдались в плен, заявил официальный представитель военного ведомства РФ Игорь Конашенков.

По его словам, бойцы служили в 53-й отдельной механизированной бригаде ВСУ.

Ранее о кардинальном изменении ситуации на Донбассе заявил глава ДНР Денис Пушилин. Он отметил, что ополчение ведет боевые действия и все больше военнослужащих украинской армии понимают тщетность сопротивления. Они предпочитают сложить оружие и сдаться.

По словам Пушилин, бои продолжались всю ночь на пятницу, ополчение понесло потери убитыми и ранеными.

Напомним, что в настоящий момент продолжается спецоперация РФ по освобождению Донбасса, а также по денацификации и демилитаризации Украины.