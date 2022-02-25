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В районе населенного пункта Николаевск 11 военнослужащих украинской армии сложили оружие и сдались в плен, заявил официальный представитель военного ведомства РФ Игорь Конашенков.

По его словам, бойцы служили в 53-й отдельной механизированной бригаде ВСУ.

Ранее о кардинальном изменении ситуации на Донбассе заявил глава ДНР Денис Пушилин. Он отметил, что ополчение ведет боевые действия и все больше военнослужащих украинской армии понимают тщетность сопротивления. Они предпочитают сложить оружие и сдаться.

По словам Пушилин, бои продолжались всю ночь на пятницу, ополчение понесло потери убитыми и ранеными.

Напомним, что в настоящий момент продолжается спецоперация РФ по освобождению Донбасса, а также по денацификации и демилитаризации Украины.

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