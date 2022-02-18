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Рано утром 18 февраля Киев снова начал обстрелы Донбасса. Главы самопровозглашенных республик заявили о возможном полномасштабном наступлении ВСУ, а также сообщили об эвакуации мирного населения.

Почти одновременно с ними к жителям ДНР и ЛНР обратился министр обороны Украины Алексей Резников. Он заявил, что высказывания о наступлении на Донбасс, а также о провокации с химическим оружием – это только слухи.

«Обращаюсь к жителям Луганска, Донецка, Алчевска, Горловки, Ясиноватой и других городов: Люди, не бойтесь! Не Украина ваш враг», — заявил глава украинского военного ведомства.

Также он добавил, что противником населения самопровозглашенных республик является тот, кто предпринимает меры для «защиты от Украины».

Напомним, что обстрелы ВСУ продолжаются второй день. В четверг украинская армия задействовала минометы и гранатометы для атак на целый ряд населенных пунктов ДНР и ЛНР.

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