На встрече с британским министром обороны Беном Уоллесом глава военного ведомства РФ Сергей Шойгу выразил надежду, что в ходе переговоров будут обнаружены пути снижения напряженности в Европе. Также он заявил, что сделать это нужно без поднятия «температуры» и нагнетания и без того разыгравшегося конфликта.

По словам Шойгу, отношения между Великобританией и Россией в настоящий момент находятся на нулевом уровне. Поэтому снижение напряженности позволит удержать их от ухода «в минус».

По словам Шойгу, совсем не Россия виновата в том, что ситуация в Европе постоянно обостряется. Глава Минобороны отметил, что Запад раздувает напряженность из-за вопросов, которые можно было бы обсудить, не выходя за рамки дипломатических переговоров и не пытаясь по старой традиции грозить Москве экономическими санкциями.