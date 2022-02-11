Россия готовит ответ на письмо США и НАТО по гарантиям безопасности, который будет озвучен в самое ближайшее время. Такое заявление сделал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе встрече с руководителем британского военного ведомства Беном Уоллесом, передает РИА Новости.

Он понадеялся, что встреча с коллегой из Великобритании станет продуктивной и позволит выработать совместные меры для снижения напряженности в Восточной Европе.

По словам Шойгу, ответ на предложения РФ по гарантиям безопасности был получен в январе текущего года. Москва внимательно его рассмотрела и готова ответить. Соответствующее письмо будет передано руководство Североатлантического альянса и Соединенных Штатов в скором времени. Содержание этого послания министр обороны раскрывать не стал.