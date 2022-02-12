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Испанские боевые корабли развернулись перед входом в Черное море и отправились обратно на свою базу, пишет портал Avia.Pro. Приказ о возвращении был отдан министром обороны страны Маргаритой Роблес.

По словам журналистов, глава военного ведомства Испании ранее заявила, что для демонстрации солидарности с Украиной в Черное море отправились боевой корабль El Meteoro и фрегат ESPS Blas de Lezo. Однако дошли они только до Босфора, после чего были вынуждены повернуть обратно. При этом Турция заявляет, что испанские корабли и не собирались проходить пролив.

По мнению экспертов, Испания поддалась на западную истерику о российском «вторжении» на Украину и решила не подставлять свои корабли под удары БРК или Черноморского флота. Тем более, что Мадрид недавно позволил себе откровенно провокационные заявления в адрес Москвы.

Минобороны Испании официально ситуацию не комментирует, однако уже сейчас можно говорить о серьезных последствиях подобных действий для Мадрида.

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