читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

ФРС с момента начала пандемии коронавируса успешно поддерживала экономику, однако сейчас складывается ситуация, в которой можно ожидать «окончания вечеринки», уверен американский инвестор и миллиардер Карл Айкан. Он заявил, что Соединенные Штаты оказались на пороге «безудержной инфляции».

Инвестор-активист пояснил, что Вашингтон предпринимает меры для сдерживания цен, однако все они заканчиваются провалами. Поэтому инфляция начнет стремительно расти, что ударит не только по американской экономике, но и по другим странам мира.

Миллиардер отметил, что «медвежий тренд» стартует в 2022 году, однако точнее назвать дату не представляется возможным из-за слишком большого количества переменных на мировом рынке. По его словам, инфляция вполне может побить рекорд 1982 года.

Вам может понравиться

WarGonzo: Киев атаковал Донецкий аэропорт из крупнокалиберной артиллерии

17 февраля ВС Украины били по Донецкому аэропорту с использованием запрещенных 152-миллиметровых артиллерийских орудий. Подробности о вчерашних обстрелах самопровозглашенных ДНР и ЛНР раскрыл телеграм-канал WarGonzo. Автор рассказал, что после 5

Консул Украины в Черногории призвал “уничтожить Россию”

Число государственных деятелей, которые резко и агрессивно высказываются о политике России, увеличилось. Консул в Черногории Михаил Шматов призвал провести в столице страны “марш единства”, а заодно “уничтожить Россию”. Об этом

Депутат ВР Украины Бужанский старым анекдотом описал переброску британских военных в Эстонию

После заявления доблестной эстонской разведки об усилении военного присутствия РФ на границах Украины, которое якобы угрожает Прибалтике, Великобритания приняла решение направить в эту страну дополнительные силы. Его прокомментировал украинский депутат
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 18 февраля – небольшой снег, до -0 °C | город Мытищи: погода, 18 февраля – небольшой снег, до 2 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 18 февраля – небольшой снег, до -3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 18 февраля – переменная облачность, до -8 °C | Королев: погода, 18 февраля – облачно с прояснениями, до 8 °C | Подольск: погода, 18 февраля – небольшой снег, до 2 °C | Армавир: погода, 18 февраля – облачно с прояснениями, до 10 °C |