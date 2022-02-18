ФРС с момента начала пандемии коронавируса успешно поддерживала экономику, однако сейчас складывается ситуация, в которой можно ожидать «окончания вечеринки», уверен американский инвестор и миллиардер Карл Айкан. Он заявил, что Соединенные Штаты оказались на пороге «безудержной инфляции».

Инвестор-активист пояснил, что Вашингтон предпринимает меры для сдерживания цен, однако все они заканчиваются провалами. Поэтому инфляция начнет стремительно расти, что ударит не только по американской экономике, но и по другим странам мира.

Миллиардер отметил, что «медвежий тренд» стартует в 2022 году, однако точнее назвать дату не представляется возможным из-за слишком большого количества переменных на мировом рынке. По его словам, инфляция вполне может побить рекорд 1982 года.