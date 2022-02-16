Обстрел украинскими военными позиций самопровозглашённой Луганской Народной Республики привёл к гибели сотрудника милиции. В результате чего силы ЛНР открыли ответный огонь по подразделениям ВСУ. Сообщение об этом распространила пресс-служба луганской народной милиции.

В заявлении, опубликованном в телеграм-канале ведомства, уточняется, что инцидент произошёл 15 февраля в районе села Голубовское. Утверждается, что сотрудник милиции был застрелен снайпером со стороны позиции украинских войск. Снайперов, по мнению народной милиции, разместили недалеко от линии соприкосновения для совершения провокаций.

Были ли какие-либо потери со стороны ВСУ после обстрела народной милицией ЛНР их позиций, в сообщении не указывается. Говорится лишь, что эта информация уточняется.

Это уже не первый инцидент, о котором сообщает милиция ЛНР. Ранее там рапортовали о предотвращении теракта в Луганске. В мусорном баке одного из парков тогда нашли самодельное взрывное устройство.

Луганская народная республика появилась после государственного переворота на Украине в 2014 году. Киев считает, что власть на востоке страны захвачена террористами. В России боевые формирования ЛНР и ДНР называют ополченческими.