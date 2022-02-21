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В гипотетической войне против Украины Москва не сможет задействовать лучшие свои истребители пятого поколения Су-57. С производством этих самолетов возникла заминка. Поэтому они появятся на вооружении ВКС РФ в достаточном количестве не раньше 2025 года, пишет американское издание Military Watch.

По мнению экспертов, Су-57 вполне мог бы стать достойной заменой Су-35. Новейшие истребители обладают возможностью одновременно следить за 60 целями вероятного противника, вооружаются ракетами К-77М класса «воздух-воздух», являющимися новейшей разработкой РФ, а также могут оставаться незаметными для средств ПВО.

Су-57 является одним из самых боеспособных самолетов в мире, поэтому он мог бы обеспечить неоспоримое преимущество РФ не только в «войне с Украиной», но и в вооруженном противостоянии с Североатлантическим альянсом. Однако из-за слишком медленного производства Москве придется использовать хоть и весьма эффективными, но не обладающими такими же возможностями истребителями поколения 4++ Су-35.

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