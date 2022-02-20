19 февраля ударные истребители МиГ-31К ВВС России, базирующиеся на авиабазе Хмеймим на востоке Сирии, нанесли имитационные удары гиперзвуковыми баллистическими ракетами над Средиземным морем. Американское военное издание Military Watch оценило это как очередное «предупреждение для НАТО». Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Имитация гиперзвуковой ракетной атаки «произошла на фоне высокой напряженности в отношениях между Россией и НАТО, а также через день после начала боевых действий между поддерживаемыми Западом украинскими вооруженными силами и пророссийскими силами ополчения на востоке Украины. Кроме того, это произошло в то время, когда несколько военно-морских ударных групп НАТО были развернуты в Средиземном море. Предполагается, что именно они были целями смоделированных атак при вылете МиГ-31», – подчеркивает Military Watch.

Издание напоминает: МиГ-31К впервые были переброшены в Сирию в мае 2021 года, а на текущей неделе туда прибыли дополнительные российские ударные истребители и бомбардировщики Ту-22М3 – все они являются носителями гиперзвуковых ракет Х-47М2 «Кинжал».

Ракета «Кинжал» чрезвычайно маневренна, поражает цели со скоростью 10 Маха и имеет очень большую дальность действия – 2000 км. Варианты, установленные на Ту-22М3, способны поражать цели на дальности до 3000 км.

«Считается, что эти ракеты практически невозможно перехватить, и они представляют собой важное средство для ВВС России, позволяющее эффективно закрыть Средиземное море от надводных кораблей противника без необходимости вступать в бой с западными ВМС своими собственными надводными боевыми кораблями. Такого рода асимметричные активы были в центре внимания военной модернизации России, чтобы компенсировать гораздо большую численность и больший бюджет НАТО на коллективную оборону» – отмечают аналитики Military Watch.

Они также напомнили, что ударные истребители МиГ-31К всего за несколько дней перед этим впервые были развернуты на авиабазах в Калининграде – самой западной территории России, и благодаря такому передовому развертыванию вся Европа оказалась в пределах досягаемости их ракет «Кинжал».

МиГ-31 поступил на вооружение советских войск ПВО в последнее десятилетие холодной войны и является самым тяжелым и самым быстрым самолетом своего поколения. Он особо ценится за способность нести очень объемную боевую нагрузку на большие расстояния, а также за очень большой радиус действия и обширный набор датчиков. Хотя изначально этот самолет был разработан как специализированный перехватчик, он был адаптирован для ударных и противокорабельных целей, а также для борьбы со спутниками, в версии МиГ-31К, которая поступила на вооружение России в конце 2017 года.