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Своими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» Россия может поразить «самое сердце Европы», уверены авторы американского издания Military Watch. Они напомнили о переброске в Калининград российских истребителей МиГ-31К и рассказали, чем эти самолеты угрожают континенту.

Дальность ракет «Кинжал» составляет 2 тысячи километров, поэтому из Калининграда РФ может атаковать любую европейскую страну. Боезаряды не достанут разве что до Португалии или Испании. Если же истребители МиГ-31К выйдут из воздушного пространства РФ, они смогут нанести удары по любой цели в Атлантике.

Эксперты, публикацию которых перевел портал «ПолитРоссия», также отметили, что защититься от гиперзвуковых ракет Европа не сможет. Боезаряды разгоняются до 10 Махов да еще и маневрируют на всем протяжении полета, поэтому сбить их существующими средствами ПРО невозможно. По словам авторов, РФ не только перебросила эти ракеты в Калининград. Она также отправила в Беларусь зенитно-ракетные комплексы С-400 и истребители Су-35, которые помогут отразить возможную ракетную атаку.

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