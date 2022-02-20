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Гиперзвуковые ракеты «Кинжал», электронные пуски которых истребители МиГ-31К произвели 19 февраля над Средиземном морем, позволяют Москве в случае необходимости перекрыть всю акваторию целиком, не тратя время на координацию кораблей и самолетов, уверены эксперты американского издания Military Watch.

Они пояснили, что боезаряды воздушного базирования, способные развивать скорость до 10 Махов, невозможно уничтожить современными средствами ПВО-ПРО. Благодаря этому Россия может легко взять под свой контроль Средиземное море. Кроме того, истребители МиГ-31К с этими же ракетами, размещены в Калининграде, поэтому Москва держит на прицеле весь европейский континент.

Авторы публикации, перевод которой представил портал «ПолитРоссия», отмечают, что РФ грамотно провела модернизацию Вооруженных сил, разработала новейшие виды оружия, причем сделала это с учетом собственных потребностей и интересов.

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