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Минобороны России заявило о быстром выведении из строя украинских средств противовоздушной обороны и получении превосходства в воздухе. Американские эксперты издания Military Watch объяснили, почему ПВО практически не оказала сопротивления.

По словам авторов, публикацию которых перевел портал «ПолитРоссия», Киев надеялся на средства противовоздушной обороны, так как истребителей, способных противостоять современным российским самолетам, у него просто нет. Однако они провалили свои задачи. Не исключено, важную роль в этом отыграл тот факт, что на вооружении ВСУ стоят древние системы ПВО, доставшиеся Киеву в наследство от СССР.

Эксперты также отмечают, что быстрое уничтожение ПВО Украины демонстрирует возможности российских ВКС и показывает слабости украинской армии. Даже зная о возможном нападении и месяцами к нему готовясь, она не сумела как следует обеспечить защиту воздушного пространства.

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